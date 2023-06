Atelier : jeu d’enquête en famille Château des Montgommery de Ducey Ducey-les-Chéris, 16 septembre 2023, Ducey-les-Chéris.

Atelier : jeu d’enquête en famille 16 et 17 septembre Château des Montgommery de Ducey 3€.

Château du XVIIe s., oeuvre de Gabriel II de Montgommery, le fils de Gabriel Ier dit » le Régicide « .

Le Château abrite un escalier monumental, deux imposantes cheminées richement ornées ainsi que des plafonds à la française et un plafond à caissons à l’italienne caractéristique de l’art de la Renaissance. Ce château illustre un projet ambitieux et novateur de l’époque des guerres de religion.

Venez participer au jeu d’enquête grandeur nature « Ducey Code » pour découvrir, de manière ludique et en famille, l’histoire de ce château.

Château des Montgommery de Ducey Rue du Général Leclerc, Ducey, 50220 Ducey-Les Chéris Ducey-les-Chéris 50220 Ducey Manche Normandie 02 33 60 21 53 http://www.ducey-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.ot-montsaintmichel.com/journees-du-patrimoine-ducey-code.html?&cid=2&action=result&resa_action=result »}] Le château du XVIIe siècle, est l’œuvre de Gabriel II de Montgommery, le fils de Gabriel Ier dit «le Régicide». Le château abrite un escalier monumental, deux imposantes cheminées richement ornées ainsi que des plafonds à la française et un plafond à caissons à l’italienne, caractéristique de l’art de la Renaissance. Ce château illustre un projet ambitieux et novateur de l’époque des guerres de religion. Exposition de la maquette du château (essai de restitution du château vers 1840) RD 976

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

