Soirée Jeux Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne Saint-Dier-d'Auvergne Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Dier-d'Auvergne

Soirée Jeux Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne, 17 décembre 2022, Saint-Dier-d'Auvergne. Soirée Jeux Samedi 17 décembre, 18h30 Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne

sur réservation (avant le 10/12) – 17€ / personne ; 14€/adhérents ; 8€ – 12 ans REPAS INCLUS

Animée par la Ludocave d’Issoire Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne St Dier d’Auvergne Saint-Dier-d’Auvergne 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T18:30:00+01:00

2022-12-17T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Dier-d'Auvergne Autres Lieu Chateau des Martinanches, St Dier d'Auvergne Adresse St Dier d'Auvergne Ville Saint-Dier-d'Auvergne lieuville Chateau des Martinanches, St Dier d'Auvergne Saint-Dier-d'Auvergne Departement Puy-de-Dôme

Chateau des Martinanches, St Dier d'Auvergne Saint-Dier-d'Auvergne Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dier-dauvergne/

Soirée Jeux Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne 2022-12-17 was last modified: by Soirée Jeux Chateau des Martinanches, St Dier d’Auvergne Chateau des Martinanches, St Dier d'Auvergne 17 décembre 2022 Chateau des Martinanches Saint-Dier-d'Auvergne St Dier d'Auvergne Saint-Dier-d'Auvergne

Saint-Dier-d'Auvergne Puy-de-Dôme