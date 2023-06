Voyagez dans le temps et dégustez les vins du domaine au château des Marais lors des journées européennes du patrimoine. Château des Marais Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 16 septembre 2023, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

Voyagez dans le temps et dégustez les vins du domaine au château des Marais lors des journées européennes du patrimoine. Samedi 16 septembre, 09h00 Château des Marais Entrée libre

Lors des journées européennes du patrimoine, venez explorer librement le château des Marais, désormais transformé en un magnifique hôtel particulier. Plongez-vous dans son riche patrimoine historique en parcourant les différentes salles et en admirant son architecture remarquable.

Laissez-vous imprégner par l’atmosphère chargée d’histoire tout en vous promenant à votre rythme.

Profitez également des espaces extérieurs du château pour vous détendre et apprécier les jardins environnants. De plus, en tant qu’hôtel particulier, le château propose également les vins prestigieux de son propre domaine, ajoutant une note de délicatesse à votre expérience.

L’exploration libre du château des Marais lors des journées européennes du patrimoine est une occasion unique de s’imprégner de l’histoire et de la beauté de ce lieu emblématique, tout en ayant la possibilité de déguster les vins raffinés du » domaine château des Marais « .

Château des Marais 14, Les Jamonières 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 44310 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 57 67 44 44 https://www.chateau-desmarais.fr/accueil https://www.instagram.com/chateau_des_marais/?hl=fr;https://www.facebook.com/chateau.desmarais/?locale=fr_FR Uniquement Unique !

À SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU vue sur le Lac de Grand Lieu.

Hôtel particulier de plus 1600 m² de construction d’architecte sous l’inspiration néo classique des années 1880 édifié sur un domaine de plus de 12 hectares avec son parc, deux étangs poissonneux, sa petite forêt, sa prairie et ses vignes.

Ce château familial est atypique et confortable. Proposant chambres, appartements et salons pour recevoir dans un confort très sobre, naturel et apaisant, pour un total de plus 40 pièces avec suite propriétaire et 12 chambres, suites et appartements pour recevoir nos hôtes, nous disposons également 50 autres hébergements à proximité du château.

(Parking gratuit, sécurisé et sous surveillance vidéo et un espace d’atterrissage pour hélicoptère)

Vente et dégustation de vin sur place.

Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre domaine.

Nous vous offrons un hébergement parfaitement adapté à vos exigences.

Vous découvrirez également notre galerie d’art.

N’hésitez pas faire appel à nous, nous nous ferons un plaisir de vous aider!

Nous avons le plaisir de vous accueillir toute l’année, afin de rendre agréable votre séjour.

Découvrez également notre activité de producteur et négociant de produit de terroir.

Qui regroupe notre production et celle de producteurs locaux sélectionnés par notre organisation.

Siège social du Réseau DES MARAIS.

FORMULES D’HÉBERGEMENTS À LA CARTE

Chambres et Appartements dans lieu unique de 500 ans d’histoire !!!

De 79 à 129€ la nuit.

Suite privatives à partir de 299€ pour 4 à 7 personnes

(Courts et longs séjours) Hôtel Particulier 14, Les Jamonières 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU FRANCE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Château des Marais