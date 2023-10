Portes ouvertes au Château des Mailles Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont, 18 novembre 2023, Sainte-Croix-du-Mont.

Sainte-Croix-du-Mont,Gironde

Le Château des Mailles vous reçoit tout le weekend.

– 10h30 : Départ de la randonnée dans le village et les vignes commenté par Matis (durée 1h30 uniquement le dimanche).

– 10h-18h : Visite et dégustation,

Marché artisanal et gourmand :

– confiture à base de piments doux

– La ferme des Eschourdes (foie gras, magret, poulet, plats cuisinés… pensez à passer commandes 06.63.93.60.11)

– Atelier Rési-douelles création d’objet : déco, couteaux, tables, pendules… (uniquement samedi)

– tapas toute la journée

– repas / concert à 20€ le samedi soir Mariona Ona : Salade landaise, Jambon braisé / frites, Fromage, Dessert (Vin non compris).

Repas et randonnée sur réservation..

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Château des Mailles Vilate Sud

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Château des Mailles is open all weekend.

– 10:30am: Departure for a walk through the village and vineyards, with commentary by Matis (duration 1h30 on Sundays only).

– 10am-6pm: Visit and tasting,

Artisan and gourmet market:

– sweet pepper jam

– La ferme des Eschourdes (foie gras, duck breast, chicken, ready-made meals… remember to order 06.63.93.60.11)

– Atelier Rési-douelles object creation: decorations, knives, tables, clocks, etc. (Saturday only)

– tapas all day

– meal / concert at 20? on Saturday evening Mariona Ona : Salade landaise, Braised ham / French fries, Cheese, Dessert (Wine not included).

Meal and hike on reservation.

El Château des Mailles está abierto todo el fin de semana.

– 10.30 h: Inicio del paseo por el pueblo y los viñedos comentado por Matis (1,5 h de duración sólo los domingos).

– de 10.00 a 18.00 h: Visita y degustación de vinos,

Mercado artesanal y gastronómico:

– mermelada de pimientos dulces

– La ferme des Eschourdes (foie gras, magret de pato, pollo, platos preparados… recuerde hacer su pedido al 06.63.93.60.11)

– Taller Rési-douelles: objetos de decoración, cuchillos, mesas, relojes, etc. (sólo los sábados)

– tapas durante todo el día

– comida / concierto a las 20? el sábado por la noche Mariona Ona : Salade landaise, Jamón braseado / patatas fritas, Queso, Postre (Vino no incluido).

Comida y paseo previa reserva.

Das Château des Mailles empfängt Sie das ganze Wochenende über.

– 10:30 Uhr: Start der Wanderung durch das Dorf und die Weinberge, kommentiert von Matis (Dauer 1,5 Stunden nur am Sonntag).

– 10h-18h: Besichtigung und Verkostung,

Kunsthandwerker- und Gourmetmarkt :

– konfitüre aus süßen Paprikaschoten

– La ferme des Eschourdes (Foie gras, Entenbrust, Huhn, Fertiggerichte? Denken Sie an Ihre Bestellungen 06.63.93.60.11)

– Atelier Rési-douelles: Herstellung von Gegenständen: Dekoration, Messer, Tische, Uhren usw. (nur samstags)

– tapas den ganzen Tag über

– essen / Konzert um 20? am Samstagabend Mariona Ona: Salat aus der Region, Schinken mit Pommes frites, Käse, Dessert (Wein nicht inbegriffen).

Essen und Wanderung auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cadillac-Podensac