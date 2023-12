Inscriptions – Stage Sports Vacances d’Hiver Château des Griffons Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Début : 2024-01-23T16:00:00+01:00 – 2024-01-23T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T13:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00 Le stage Sports vacances d’hiver aura lieu du 19 au 23 février 2024, à la Plaine des sports Séguinaud.

⚠ 36 places sont disponibles pour ce stage !

⚠ Les sports de raquette sont réservés aux plus de 10 ans.

Ultimate : Sport collectif avec un frisbee

Ultimate : Sport collectif avec un frisbee

Accrogym : Activité gymnique, mélangeant chroégraphie et pyramides humaines Les inscriptions se feront le 23 janvier 2023 de 16h à 19h, et le 24 janvier de 13h à 17h, au château des Griffons Ensuite sur rendez-vous en contactant Vincent ESPAGNET au 06 37 60 92 67.

