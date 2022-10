Déballage d’automne du samedi 5 novembre Château des Griffons, 5 novembre 2022, Bassens.

Déballage d’automne du samedi 5 novembre Samedi 5 novembre, 09h00 Château des Griffons

sur inscription pour les exposants

Château des Griffons avenue des Griffons 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:cmob.bassens@free.fr »}]

Le CMOB organise un vide-greniers le samedi 5 novembre place de la Commune de Paris (place du marché).

Votre inscription et le règlement sont à retourner impérativement avant le lundi 31 octobre 2022.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, nous organisons des permanences de 17h à 19h dans le bureau du CMOB au 2éme étage du Château des Griffons (l’ascenseur fonctionne)

• Les lundis 17 – 24 et 31 octobre

• Les mercredis 19 et 26 octobre et 02 novembre

• Les vendredis 21 et 28 octobre et 03 novembre

Pour tout renseignement, contacter le 05 57 77 39 81 (boite vocale) et uniquement ce numéro

Vous pouvez également nous contacter par mail à l’adresse suivante :

cmob.bassens@free.fr

Une réponse vous sera apportée dès que possible

Pour toute inscription, obligation de joindre le règlement libellé à l’ordre du C.M.O.B

A retourner avant le LUNDI 31 OCTOBRE 2022

à C.M.O.B – Vide greniers d’Automne – Château des Griffons

2, rue Léo Lagrange

33530 BASSENS



