Ateliers et Expositions au Château des Granges à Escurolles Château des Granges Escurolles, 15 septembre 2023, Escurolles.

Ateliers et Expositions au Château des Granges à Escurolles 15 – 17 septembre Château des Granges Activités au Château des Granges – les Ateliers itinérant Bol Trotteurs est a 35€ pp

Côté patrimoine :

Annie et Claude Roustan invitent à découvrir le Château des Granges, son histoire et celle de sa restauration, par des visites commentées et de nombreuses photos de la rénovation, ainsi que l’exposition de cartes postales anciennes d’Escurolles.

Mais encore : Un pique-nique Renaissance, dimanche midi – 12 € – Le panier pique-nique sera composé d’un pâté en croûte (recette de son livre : Pasté enchanteur aux abbatis confits), d’un fromage de chèvre local et d’un chausson Anne de Beaujeu (recette de son livre: aux pommes, poires et figue).Il sera accompagné d’un pain bûcheron géant et de boissons historiques (Saugée, Hypocras… boisson en plus).

Le Tout conçu par Corentin Lambrecht (inscriptions au 06.49.02.43.51) avec le dédicace de son livre, ‘Renaissance en cuisine’, après le pique-nique.

Côté contemporain :

Natacha Panot. Cette artiste remarquable a imaginé une installation spécialement pour les douves du château qui l’ont « subjuguée » au premier regard. Présentée à l’occasion de ces Journées du patrimoine et au-delà, sa pièce restera en place une année entière.

Mais encore :

– Atelier Raku : Véronique Renou proposera d’initier toute personne à l’art ancestral du Raku par son Atélier itinérant ‘Le Bol Trotteur’ au cours de 3 ateliers, 1 le samedi, 2 le dimanche. Le nombre de places est limité. (35 € pp). (informations et inscriptions au 06.64.25.29.63)

Ses valeurs : Plaisir de créer tout en s’initiant à une technique , convivialité,

partage, transmission, relations intergénérationnelles , acceptation de la différence.

D’étape en étape , le bol voyagera, s’échangera, se rencontrera de nouveau afin de tisser des liens.

Ainsi se construit le monde des bols trotteurs. Vous serez un maillon de cette grande chaîne.

Décoration—atelier 1 h

Vous choisissez deux bols,

Vous créez vos décors personnalisés à l’émail,

Cuisson 2 h – Vous assisterez à ce spectacle de feu (cuisson et enfumage des bols)

Vous repartez avec deux bols sublimés par le feu :

 un des deux que vous avez émaillés et

 un autre que vous choisissez parmi ceux créés par un précédent Boltrotteur (une carte postale avec ses coordonnées vous sera remise).

– Bijoux : Brian Robert Berkhout exposera ses précieuses créations en même temp que des demonstrations de maillages….

– Performance : Lionel Couture présentera ses sculptures et fera des

démonstrations de taille sur pierre.

– Street art : enfin, surprise, un artiste mystère sera présent pour graffer…

Château des Granges 03110 Escurolles Escurolles 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470905011 [{« type »: « phone », « value »: « 0681143911 »}, {« type »: « email », « value »: « artanierre@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « CorentinLambrecht@gmail.com »}] Château du XVème siècle ouvert au public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Chateau des Granges