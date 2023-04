Visite guidée du château des Feugerets Château des Feugerets La Chapelle-Souëf Catégories d’évènement: La Chapelle-Souëf

Visite guidée du château des Feugerets Château des Feugerets, 16 septembre 2023, La Chapelle-Souëf. Visite guidée du château des Feugerets 16 et 17 septembre Château des Feugerets 9€, 5€ tarif réduit, départs des visites à 10h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Chateau XVIe XVIIIe Circuit d’une quinzaine de pièces meublées du donjon aux appartements XIXe en passant pas les salons XVIIIe, Chapelle, Basse cour, Ecuries…

Parc à l’anglaise

Salon de thé Château des Feugerets Les feugerets, 61130 La Chapelle-Souef La Chapelle-Souëf 61130 Orne Normandie 0688448910 http://www.chateau-des-feugerets.fr Parking sur place – 9€ pour les adultes – Tarif réduit 5€ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Xavier de Fondaumiere

