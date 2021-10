Château des étoiles Médiathèque des Chartreux, 7 décembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

La médiathèque des Chartreux propose une grande exposition sur le thème de la conquête de l’espace mettant en regard la série Bande-dessinée de science-fiction Le château des étoiles et les avancées réelles de la science dans ce domaine. Les panneaux de contenus sont prêtés par la maison d’édition Rue de Sèvres ; des maquettes et des instruments de mesure seront prêtés par le CNRS pour le contenu scientifique. Le héros de la série, Séraphin Dulac, est un jeune garçon intelligent, passionné d’astronomie et un brin rêveur. Sa mère, exploratrice intrépide et scientifique de renom, est sur le point de percer le mystère de l’éther, ce fluide subtil et intangible considéré comme la clef de la conquête des étoiles, lorsqu’elle disparaît dans un accident en plein vol de montgolfière à haute altitude. Seul le carnet de bord de Claire Dulac est retrouvé, un an plus tard, en Bavière. Séraphin, ne pouvant se résoudre à abandonner sa mère, part à sa recherche, entraînant dans son sillage les forces d’un roi visionnaire et d’un empire avide de puissance. Commence alors une longue échappée, pleine de rebondissements, qui va, case après case, conduire les protagonistes de ce récit dans l’espace puis jusqu’à la Lune et même jusqu’à Mars. Cette uchronie, qui fait la part belle aux machines fantastiques façonnées de bois et de cuivre, puise son inspiration aussi bien dans les récits de Jules Verne que dans la documentation scientifique de la fin du XIXe siècle ou dans l’histoire du Second Empire. Le partenariat avec le CNRS sera l’occasion de faire découvrir les activités innovantes et uniques en France du Laboratoire ATMOS (Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales), spécialisé sur l’observation et l’analyse des environnements planétaires (atmosphères, océans). Ce Laboratoire construit des instruments innovants déployés depuis le sol et parfois mis en orbite ou partant à la rencontre d’autres corps du système solaire. Outre l’ingénierie et la recherche, le Laboratoire propose des formations dans l’enseignement supérieur. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

