Visite guidée des ruines du château des Essarts Château des Essarts Essarts-en-Bocage, 16 septembre 2023, Essarts-en-Bocage.

Visite guidée des ruines du château des Essarts 16 et 17 septembre Château des Essarts

Découvrez le château des Essarts – parc de loisirs lors des journées européennes du patrimoine 2023.

Profitez en famille ou entre amis, de nos différents parcours en continu : « Sur les traces de Bevan », « le trésor des Guillery », » nature et légendes », les jeux d’antan disséminés dans les 17 ha de parc arboré, » le parcours des écureuils- trampofilet » et » le refuge aux oiseaux ».

Visites guidées retraçant les 2000 ans d’histoire du site à 15h et 17 h le samedi et 15h, 16h et 17h le dimanche

Buvette et gourmandises sur place.

Etant un site privé, nous ne pouvons appliquer la gratuité sur les journées européennes du patrimoine mais vous bénéficiez d’un tarif réduit.

Adulte 6 € / Enfants de 4 à 12 ans inclus 4 € / Gratuit pour les moins de 4 ans

Merci de votre compréhension.

Château des Essarts 6 rue du Vieux Château 85140 Essarts en Bocage Essarts-en-Bocage 85140 Les Essarts Vendée Pays de la Loire 02 51 62 10 43 https://www.chateau-des-essarts.com/ https://www.facebook.com/Les.Essarts.Le.Chateau/ Situé entre Les Herbiers et La Roche sur Yon Ouvert en.Juillet Aout , 7 jours /7 de 14 h à 19 h/ Sept : Mer et Dim ;

De l’époque gallo-romaine àu 19 ème siècle en passant par le 12 ème et la Renaissance, découvrez l’Histoire des ruines de ce château au travers d’animations ludiques et pédagogiques. Parcours Aventure, Nature, Jeux d’antan, Spectacles et Animations pour petits et grands. Horaires et programmation sur www.chateau-des-essarts.com A 83 Soritie N°5 Les Essarts – Stationnement parking de l’église.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Matthieu Thabault