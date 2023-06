Visitez un magnifique château de la Renaissance inscrit au titre des Monuments historiques, à travers un jeu de piste Château des Énigmes Pons, 16 septembre 2023, Pons.

Visitez un magnifique château de la Renaissance inscrit au titre des Monuments historiques, à travers un jeu de piste 16 et 17 septembre Château des Énigmes 15 €. 12 € enfant (4 à 12 ans inclus). Gratuit -4 ans. Entrée libre.

Lors de votre parcours vous visiterez le parc et son château dans tous leurs recoins. Vous aurez l’occasion de découvrir les souterrains et les étages du château mais aussi son parc, son orangerie et sa ferme. Vous serez d’ailleurs surpris par les arcades en fer forgé de l’orangerie qui soutiennent la toiture transparente.

De plus, vous pourrez découvrir ce site sur la commune de Pons à votre rythme, vous arrêter déjeuner sur une des nombreuses aires de pique-nique, vous reposer sur un banc en admirant ce lieu culturel ou bien vous rafraîchir sur la terrasse du snack qui est ouverte uniquement l’été.

Château des Énigmes Rue des Egreteaux, 17800 Pons Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 91 09 19 http://www.chateau-enigmes.com Le château des Egreteaux est né du rêve fou de William Augereau, riche négociant de cognac qui achète, le 13 décembre 1879, les vestiges du château d’Usson, situé sur la commune d’Echebrune, pour les intégrer à une nouvelle construction dans son domaine des Egreteaux, situé 8 km plus loin.

Il compose ainsi un nouveau château, en utilisant la tour ronde, la galerie, ainsi que le remarquable décor sculpté provenant d’Usson. Les travaux s’échelonnent jusqu’en 1886 à 1891 et comprennent également la création d’un vaste parc clos, ainsi qu’un jardin composé d’allées de charmilles et de cabinets de verdure.

Un parcours ludique et éducatif permet depuis 1999, en mettant en scène le château et son grand parc boisé, de voyager à travers l’histoire, à travers des jeux et une énigme à découvrir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©chateau-enigmes