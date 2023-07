Le château vu sous l’angle de la 3D Château des Ducs de Savoie Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie Le château vu sous l’angle de la 3D Château des Ducs de Savoie Chambéry, 17 septembre 2023, Chambéry. Le château vu sous l’angle de la 3D Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Château des Ducs de Savoie Dans la tour Trésorerie, découvrez le château comme vous ne l’avez jamais vu ! Olivier Veissière – Patrimoine Numérique vous présentera les espaces inaccessibles et toutes les potentialités du travail numérique sur un monument historique. Château des Ducs de Savoie Place du Château, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

