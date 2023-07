Voix de la frontière Château des Ducs de Savoie Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry.

Voix de la frontière Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Château des Ducs de Savoie Réservation en ligne à partir du 1er septembre sur www.patrimoines.savoie.fr.

Musicalité des langues, chants, archives et paysages sonores… Une comédienne, un contrebassiste et un musicien multi-instrumentiste vous emmènent à la rencontre de folklores imaginaires, pour interroger la notion de frontière hier et aujourd’hui.

Compagnie (Mic)zzaj et Collectif Philomène.

Un spectacle en lien avec l’exposition Déplacer les bornes – Histoires de frontières en Savoie proposée à la Grange batelière de l’Abbaye d’Hautecombe.

Château des Ducs de Savoie Place du Château, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Département de la Savoie / Studio Différemment