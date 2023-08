Découvrez un château exceptionnel devenu collège Château des ducs de La Trémoïlle Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars Découvrez un château exceptionnel devenu collège Château des ducs de La Trémoïlle Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. Découvrez un château exceptionnel devenu collège 16 et 17 septembre Château des ducs de La Trémoïlle Gratuit. Entrée libre. Départ de visite toutes les 30min (dernières visites à 11h et à 17h). Groupes limités à 25 personnes. Cour d’honneur en accès libre. Découvrez l’histoire de ce château construit à partir de 1635 sur les volontés de la duchesse Marie de La Tour d’Auvergne et du duc Henri de la Trémoïlle.

La visite guidée permet de découvrir le collège public Marie de La Tour d’Auvergne ouvert en 1933 et installé dans l’ancien château des ducs de la Trémoïlle. Elle sera assuré en partie par les élèves du collège. Château des ducs de La Trémoïlle Place du Château, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah Le château de Thouars, dominant la vallée du Thouet, est édifié en 1619 par Marie de la Tour-d’Auvergne, épouse d’Henri de Trémoille, qui, pour mener à bien son projet, fait raser la puissante forteresse médiévale de Thouars, dont ne subsiste aujourd’hui qu’une partie du mur d’enceinte avec ses tours de défense. Pillé à la Révolution, il est déclaré bien national puis vendu à la ville en 1833. Transformé et utilisé en caserne jusqu’en 1849, puis en collège de 1854 à 1868, enfin en prison de 1872 à 1925, il accueille aujourd’hui le collège Marie de la Tour-d’Auvergne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Ville de Thouars

