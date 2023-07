Atelier Wikipédia Château des ducs de Bretagne Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Atelier Wikipédia Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Château des ducs de Bretagne Inscription fortement conseillée

Dans le cadre de la Nantes Digital Week, le Château des ducs de Bretagne propose en partenariat avec les Affs (Atelier Femmes et Féminisme) un atelier de participation à Wikipédia pour la valorisation du matrimoine.

Proposer au public adulte et adolescent de contribuer à Wikipédia en ajoutant des biographies de femmes en lien avec la collection du Musée d’histoire de Nantes (Nantaises ayant joué un rôle dans l’histoire et l’histoire de l’art – locale, nationale ou internationale – artistes dont le musée possède ou a présenté une oeuvre, etc.).

À partir d’une documentation préparée par l’équipe du musée d’histoire, les participants et participantes sont accompagnés dans la rédaction de leur contenu par l’équipe des Affs (Atelier Femmes et Féminisme). Il s’agit de rendre visibles les réalisations des femmes.

La journée est nécessaire pour réaliser une contribution de qualité

Les participants sont invités à venir avec leur ordinateur

Tour du Fer à cheval

Une collecte d’équipements numériques grand public en collaboration avec Ecosystème et Atelier du bocage aura lieu dans la cour du château toute la journée du 16 septembre.

La collecte permettra de récupérer des équipements numériques et téléphones dans le but de faire du réemploi, de la réparation ou du recyclage.

Château des ducs de Bretagne 4, Place Marc Elder, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’impressionnante restauration du château marque le visiteur qui pénètre dans la cour. Une fois poussées les portes du Grand Logis, elle s’apprécie tout autant à l’intérieur dans les 32 salles où s’est glissé le musée d’histoire de Nantes. L’architecture du 15e siècle dialogue avec les 850 objets de collection et les dispositifs multimédia dans une scénographie contemporaine.

Le portrait de ville qui est présenté croise les grands moments de l’histoire européenne et mondiale, de l’édit de Nantes aux grands bouleversements du 20e siècle en passant par le commerce colonial et la traite négrière.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

