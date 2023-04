Table ronde – esclavage : mémoires et héritages en question Château des ducs de bretagne Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Table ronde – esclavage : mémoires et héritages en question Château des ducs de bretagne, 11 mai 2023, Nantes. Table ronde – esclavage : mémoires et héritages en question Jeudi 11 mai, 18h30 Château des ducs de bretagne Entrée libre et grauite Table ronde – esclavage : mémoires et héritages en question L’histoire de l’esclavage est complexe et douloureuse. Elle continue de vivre, de façon consciente ou inconsciente, chez les personnes descendantes et de marquer leurs attitudes et leurs représentations. Cette histoire reste également vivante à travers son incarnation dans des lieux et des territoires qui en ont été le théâtre. Durant ce moment d’échange, Sylvain Demange artiste, Myriam

Cottias historienne, Georges Pau-Langevin, ancienne ministre et adjointe à la Défenseure des droits, et Aimé Charles-Nicolas psychiatre, viennent questionner les mémoires et les héritages de la traite transatlantique et de l’esclavage colonial, en particulier dans l’espace ultramarin. Jeudi 11 mai à 18h30. Entrée libre et gratuite.

Château des ducs de Bretagne, salle du Harnachement. Proposé par Les Anneaux de la Mémoire, en partenariat avec l’association Mémoire de l’Outre-Mer. Château des ducs de bretagne 4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00 mémoire héritage Sylvain demange

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château des ducs de bretagne Adresse 4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Château des ducs de bretagne Nantes

Château des ducs de bretagne Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Table ronde – esclavage : mémoires et héritages en question Château des ducs de bretagne 2023-05-11 was last modified: by Table ronde – esclavage : mémoires et héritages en question Château des ducs de bretagne Château des ducs de bretagne 11 mai 2023 Château des ducs de Bretagne Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique