Exposition photographique – Tan Fè Tan, Tan Kité Tan Château des ducs de bretagne, 22 avril 2023, Nantes. Exposition photographique – Tan Fè Tan, Tan Kité Tan 22 avril et 17 mai Château des ducs de bretagne Entrée libre et gratuite Exposition photographique présentée en extérieur dans les douves du château des Ducs de Bretagne du 22 avril au 17 mai 2023. L’exposition « Tan fè tan, tan kité tan », une expression qui nous vient du créole et qui signifie « le temps fait son oeuvre », est une exposition des photographies de Sylvain Demange. Des Antilles à l’hexagone, cette exposition invite à nous questionner sur les héritages d’une histoire collective française : l’histoire de l’esclavage colonial. Avec des photos en noir et blanc, mêlant portraits et images de vestiges, réalisés à Nantes, en Martinique et en Guadeloupe, le photographe Sylvain Delange met en lumière les traces encore perceptibles ou ressenties de cette histoire. Grâce à des tirages très grand format, nous nous projetons, à travers l’objectif de Sylvain Demange, sur les lieux photographiés et au plus près des personnes photographiées. À découvrir en entrée libre et gratuite jusqu’au 18 mai 2023 ! Exposition photographique de Sylvain Demange, proposée par Les Anneaux de la Mémoire en partenariat avec l’association Mémoire de l’Outre-Mer. Plus d’infos sur : https://www.anneauxdelamemoire.org/ Château des ducs de bretagne 4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.anneauxdelamemoire.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T08:30:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

2023-05-17T08:30:00+02:00 – 2023-05-17T19:00:00+02:00 Mémoire mois des mémoires Sylvain Demange

Château des ducs de bretagne
4 Pl. Marc Elder, 44000 Nantes
Nantes
Loire-Atlantique

