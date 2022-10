Festival Namasté Château des Ducs de Bretagne, 22 octobre 2022, Nantes.

Festival Namasté 22 – 30 octobre Château des Ducs de Bretagne

Festival de danse et musique indiennes

Château des Ducs de Bretagne 4, place Marc Elder 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.chateaunantes.fr/evenements/nuit-de-la-diwali/ »}]

Bindi, association artistique de l’Inde, organise à Nantes du 22 au 29 octobre 2022, le festival Namasté.

À l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde et de l’amitié franco-indienne, Bindi propose pendant une semaine un riche programme de musique et de danse indienne dans plusieurs lieux culturels de la ville.

Rencontre extraordinaire entre l’Inde et la France, le festival accueille plusieurs artistes d’Inde pour une collaboration artistique avec des artistes indiens en France et des artistes français inspirés par la culture indienne.

Après une grande soirée inaugurale dans la cour du château des Ducs de Bretagne le samedi 22 octobre, la Nuit de la Diwali, le festival se poursuit les lundi 24 et mardi 25 octobre à Cosmopolis avec deux concerts plus intimistes. Volontairement didactiques, ces concerts gratuits permettront au public nantais de s’initier aux styles de musique carnatique (Inde du Sud) et hindoustanie (Inde du Nord), ainsi qu’aux danses Bharata Natyam (Sud) et Kathak (Nord).

Le festival se poursuivra avec deux soirées, les 28 et 29 octobre, en partenariat avec les Machines de l’île, dans le cadre de l’Été indien aux Nefs.

Bindi, association artistique de l’Inde, est une association nantaise, fondée en 1996. Elle propose des cours de danse indienne, Kathak et Bollywood et a formé, au fil des années, des centaines d’élèves, à ces disciplines artistiques.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T19:00:00+02:00

2022-10-30T22:30:00+01:00