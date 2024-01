Nantes et la traite atlantique – Visite Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, dimanche 26 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-26 14:30 – 16:00

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 €(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

Visite guidée.La traite atlantique et l’esclavage colonial font partie de l’histoire de Nantes et de son identité. Du 17e au 19e siècle, la traite atlantique occupe une place déterminante dans le commerce nantais et contribue à enrichir la ville. Le parcours guidé dans les salles du musée permet d’explorer cette histoire. Durée : 1h30Public : adultes, ados à partir de 15 ans

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/