La nuit des musées – Château des ducs de Bretagne/Musée d’histoire de Nantes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, samedi 18 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-18 20:00 – 00:00

Gratuit : oui Entrée libre au musée

Samedi 18 mai 2024 de 20h à minuit (dernier accès à 23h30) À l’occasion de la Nuit des musées, le Château des ducs de Bretagne ouvre gratuitement ses portes au public. Accompagnés par l’équipe de médiation, les visiteurs peuvent, lors d’un moment privilégié, (re)découvrir les collections du musée d’histoire de Nantes. En 2024, le Château des ducs de Bretagne célébrera un anniversaire particulier : celui des 100 ans de la présence d’un musée dans son enceinte. En effet, c’est en 1924 qu’ouvrit le musée des arts décoratifs, à l’initiative de Joseph Stanislas Gauthier, conservateur de cette première institution, bientôt rejoint au château par le musée d’art populaire régional (1927-1929), le musée de Nantes par l’image (1928-1930), le musée des Salorges (1955), le musée du Grand Blottereau (1979)… qui constitueront, ensemble, la source à laquelle le musée d’histoire de Nantes viendra prendre racine, notamment pour ce qui relève de ses collections, en 2007. La Nuit des musées sera l’occasion d’une série d’animations revenant sur cet événement et ses conséquences, y compris les plus contemporaines, sous la forme de propositions scientifiques, mais aussi artistiques et ludiques, associant largement les Nantais.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/