À la rencontre du loup bleu – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, mercredi 24 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-24 10:45 – 12:15

Gratuit : non 4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition

Animation enfants, dans le cadre de l’exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le mondeLors d’une veillée, les enfants sont plongés dans un drôle de rêve qui les emmène à la découverte de Gengis Khan et de son peuple. Les oreilles à l’affût, le regard perçant, les naseaux dans le vent, les enfants partent sans plus attendre sur les pas du loup bleu ! Durée : 1h30Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/