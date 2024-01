Naadam de printemps Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, lundi 22 janvier 2024.

Dans le cadre de l’exposition Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde. Le Naadam (littéralement « festival ») est l’un des événements festifs traditionnels les plus emblématiques de Mongolie. Organisé depuis des siècles chaque été à la mi-juillet au niveau local, régional et national, il réunit plusieurs compétitions de courses de chevaux, lutte, tir à l’arc et tir à l’osselet. C’est un lieu de convivialité, de partage et de découverte de la culture nomade. Pour clore la saison mongole à Nantes, vous êtes conviés en famille auprès de la communauté mongole, à vous initier au tir à l’osselet, à l’arc ou à la lutte, à visiter les yourtes, et à déguster les beignets khuushuur et autres produits laitiers traditionnels sous les tentes typiques du Naadam implantées dans la cour du château ! Retrouvez aussi, en présence de spécialistes mongols et français, des ateliers, des jeux mongols, des initiations à l’écriture, à la danse, du chant diphonique, des rencontres et des lectures… mais aussi des concerts de musiciens de l’Altaï et une création en peinture et musique autour d’une épopée ! Samedi 20 et dimanche 21 avril 2024, dans la cour du Château et dans le bâtiment des expositions. Programmation détaillée à venir

