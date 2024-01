Duo Pop & Intime : Miss Machine et Manu Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 19:00 –

Gratuit : non 16 € / 12 € / 10 € Réservation fortement conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition

Les concerts ‘Duo Pop & intime’ ont été imaginés en écho à l’exposition « Rock ! Une histoire nantaise » (2018-2019 au Château). Pour cette occasion, deux artistes régionaux sélectionnés pour leurs univers différents par Laurent Charliot, commissaire de l’exposition, s’unissent pour préparer un set inédit. Afin de faire de ces concerts des instants uniques et privilégiés. Après Lenparrot et Nina Savary en 2023, c’est au tour de Miss Machine, jeune espoir pop électro de la scène nantaise, de s’unir à Manu, l’ancienne chanteuse du groupe Dolly, qui mène depuis désormais deux décennies une très belle carrière solo. Un concert-événement unique croisant deux générations de chanteuses. Durée : 1h15 Concert debout

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/