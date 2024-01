Exposition L’histoire secrète des Mongols Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, dimanche 17 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-17 10:00 – 18:00

Gratuit : non Accès inclus dans le billet de l’exposition Gengis Khan :9 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche, détenteurs du Pass Nantes… Réservation : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition

Dans le cadre de l’exposition Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde. Cette exposition présente les images réalisées par Battsenghel Rentsen afin d’illustrer l’ouvrage « Histoire secrète des Mongols ». « L’Histoire secrète des Mongols », œuvre anonyme rédigée en langue mongole après la mort de Gengis Khan, sous son fils Ögödei Khan ou sous son petit-fils Möngke Khan, raconte les luttes internes, l’accession au pouvoir du jeune Temüjin, sa gouvernance et son habilité diplomatique et militaire. Le récit puise visiblement dans diverses sources et constitue une version « secrète », c’est-à-dire destinée à la famille régnante. Redécouvert au 19e siècle, il fut traduit dans de nombreuses langues. L’original mongol ayant été perdu, les versions connues proviennent d’une transcription chinoise datant de la fin du 15e siècle. Les illustrations de Battsenghel Rentsen, conseillé par l’historienne Tsolmon Sodnom et l’archéologue Erdenebaatar DimaajavI, proposent la représentation la plus précise des tenues vestimentaires et du cadre de vie des Mongols. Exposition du 24 février au 24 mars 2024 :mardi au dimanche de 10h à 18h

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

