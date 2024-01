Muséofonik – Nocturne au Château – Festival Eurofonik Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre

Déambulation musicale au musée. Cette année, l’incontournable parcours musical au Château des ducs de Bretagne, proposé depuis plusieurs années dans le cadre du festival, évolue pour se transformer en Nocturne au Château : une soirée gratuite et en libre accès qui vous permettra de déambuler dans les salles du musée, à la rencontre d’une dizaine de concerts intimistes et acoustiques, de l’Irlande au Pays basque, de l’Occitanie à l’Espagne. Cet événement inédit sera également l’occasion d’apprécier des musiques mongoles, en lien avec l’exposition « Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde ». Une expérience unique et l’occasion rare d’expériences musicales privilégiées ! Entrée libre en continu de 18h à 22h, dans la limite des places disponibles.Dernier accès 30 min. avant la fermeture. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://eurofonik.fr/