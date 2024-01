Visite contée Héroïnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, samedi 9 mars 2024.

Visite contée dans le cadre de la programmation pour la Journée internationale des droits des femmes. L’association Le Lapin blanc et le musée d’histoire de Nantes proposent une visite contée sur la question de l’émancipation des femmes. Femmes d’ici ou d’ailleurs, femmes réelles ou imaginaires, femmes guerrières, travailleuses ordinaires… Que racontent les héroïnes qui peuplent nos contes, notre histoire, nos vies ? Le temps d’une déambulation à travers les espaces du Château des ducs de Bretagne, Najoua Darwiche, conteuse et auteure franco-libanaise, et Marie Baranger, médiatrice au musée, invitent à plonger dans des histoires menées tambour battant par des femmes. Durée : 1h30 Visites contées :Samedi 9 mars 2024 à 15h et dimanche 10 mars 2024 à 11hRendez-vous à l’accueil du musée

