Atelier Manga – Animation 12-15 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, mardi 5 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-05 13:30 – 17:30

Gratuit : non Atelier de 2 jours : 24 € / 16 € tarif Carte blancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition

Animation dans le cadre de l’exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le monde2 séances de 4 heures pour imaginer, écrire et dessiner un manga en lien avec l’exposition Gengis Khan. Des dessinateurs-graphistes de la structure Envie de Japon animent les séances en accompagnant chacun et chacune dans la réalisation de ses planches originales. Atelier : mardi 5 et mercredi 6 mars 2024 de de 13h30 à 17h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/