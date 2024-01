Le renouveau du chamanisme mongol Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, vendredi 16 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-16 19:00 –

Gratuit : oui Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Conférence/projection dans le cadre de l’exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le monde et du week-end Spiritualité et religions de l’Empire mongol au 21e siècle. Le chamanisme, interdit pendant les années communistes, s’est vu réinvesti dès le milieu des années 1990. Prenant diverses formes de guérisons et d’appel de la chance pour l’individu, mais aussi de revendications en tant qu’emblème identitaire pour la nation, il renvoie au passé glorieux de l’Empire de Gengis Khan. Des extraits de films ethnographiques permettront de voir l’évolution du chamanisme aujourd’hui en Mongolie, en exposant ses préceptes fondamentaux et le rôle du chamane dans ses activités. Laetitia Merli, anthropologue, docteure de l’EHESS, spécialiste du chamanisme en Mongolie et en Sibérie, a passé de nombreuses années sur le terrain en compagnie de chamanes à la ville comme dans les steppes et peut aujourd’hui témoigner des changements profonds qu’a connus la Mongolie ces 25 dernières années.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

