Exposition Sur la route des steppes nomades : de Gengis Khan à nos jours Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes Nantes, dimanche 11 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-11 10:00 – 18:00

Accès inclus dans le billet de l'exposition Gengis Khan :9 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche, détenteurs du Pass Nantes…

Dans le cadre de l’exposition Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde. Environ 1 000 ans av. J.-C., les peuples vivant dans les steppes d’Asie centrale et de Mongolie actuelle commencent à adopter le pastoralisme nomade et jouissent du prestige que leur offre la mobilité du guerrier, considérée plus noble que la sédentarisation. Deux mille ans plus tard, le souverain mongol Gengis Khan poursuit ce mode de vie. Lorsqu’il unifie toutes les tribus turco-mongoles « vivant sous la yourte » et fonde l’Empire mongol (en 1206), son plus grand souhait était de préserver un mode de vie où liberté et espace seraient les maîtres mots. Il veut privilégier la steppe sauvage contre les villes et maintenir son peuple mobile et guerrier. Aujourd’hui, l’héritage le plus tangible de Gengis Khan est la culture nomade qui perdure dans les steppes de Mongolie, le dernier pays de tradition nomade du 21e siècle. Cette exposition met en avant les pratiques culturelles nomades, entre tradition et modernité, telles que la transhumance, les jeux équestres, le chamanisme, la chasse à l’aigle, l’élevage des rennes, la vie dans la yourte ou l’importance du cheval dans le quotidien des éleveurs mongols. Les auteurs Tuul et Bruno Morandi, journalistes et photographes professionnels, nomadisent eux aussi de par le monde depuis plus de 20 ans. La photographie et l’écriture sont pour eux un prétexte pour méditer sur la fragile beauté de notre environnement humain, naturel ou culturel. La Mongolie, le pays de naissance de Tuul, devient tout naturellement une de leurs destinations de prédilection, où ils retournent chaque année parcourir les steppes sauvages pour garder une trace de ce dernier pays nomade qui fait face, à sa façon, à la mondialisation. Exposition du 20 janvier au 18 février 2024 :mardi au dimanche de 10h à 18h

Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes Nantes

