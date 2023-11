Trio Forj – Voix Bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 28 janvier 2024, Nantes.

2024-01-28 dans la Tour du fer à cheval

Horaire : 15:00 16:15

Gratuit : non 9 € / réduit 7€ (détenteurs de la carte du Pav’) – 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée en ligne, au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. dans la Tour du fer à cheval

Répertoire de Haute-Bretagne. Passant volontiers du fest-noz aux concerts à écouter (et vice versa), le Trio Forj se consacre à des répertoires encore trop peu représentés : les airs et chants de Haute-Bretagne, en langue gallèse. Entre compositions et morceaux de répertoires traditionnels, les trois artistes créent un dialogue entre les instruments et le chant, dynamique et nuancé, pour un concert illustrant toute la diversité des musiques de l’est de la Bretagne. Des arrangements soignés viennent soutenir les mélodies tantôt enjouées, tantôt contemplatives. Clément Le Goff : chantKenan Guernalec : accordéonAlice Vallée : guitare Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2024/