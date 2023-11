Youenn Lange : Rod Ne’o – Voix Bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 28 janvier 2024, Nantes.

2024-01-28 dans la Tour du fer à cheval

Horaire : 17:00 18:15

Gratuit : non 9 € / réduit 7€ (détenteurs de la carte du Pav’) – 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée en ligne, au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. dans la Tour du fer à cheval

Gwerz en solo. Fortement influencé par, entre autres, Yann-Fañch Kemener et Eric Menneteau, Youenn Lange magnifie avec ce concert solo sa passion pour les complaintes bretonnes (gwerzioù). L’intensité de son chant fait résonner son solo a cappella comme une pulsion de vie tournée vers le chant et, plus généralement, la richesse symbolique et esthétique des cultures bretonnes. Sa présence scénique irradie et crée un moment suspendu, d’une poésie incroyable, que l’on soit bretonnant ou non. Youenn Lange : chant Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2024/