Jean-Luc Thomas & Gab Faure – Voix Bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 27 janvier 2024, Nantes.

2024-01-27 dans la Tour du fer à cheval

Horaire : 15:00 16:15

Gratuit : non 9 € / réduit 7€ (détenteurs de la carte du Pav’) – 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée en ligne, au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. dans la Tour du fer à cheval

Dialogue entre flûtes et violon. Le dernier album du duo s’appelle Gwiad (mot breton qui signifie « tissage »). Comment mieux décrire la musique de ces deux musiciens à la sensibilité tournée vers le monde ? Si les musiques bretonnes représentent le socle commun de leur dialogue sans paroles, porté par les instruments, les répertoires locaux ne sont jamais vécus comme un carcan. Ils permettent à l’inverse de s’ouvrir aux autres, d’enrichir la musique d’influences multiples sans jamais céder aux sirènes d’une appropriation malvenue. Leur démarche est nourrie de rencontres, d’une belle humanité. Jean-Luc Thomas : flûtes, compositions et arrangementsGab Faure : violon, compositions et arrangements Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2024/