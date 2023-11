Dame Angèle – Voix Bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 27 janvier 2024, Nantes.

2024-01-27 dans la Tour du fer à cheval

Horaire : 17:00 18:15

Gratuit : non 9 € / réduit 7€ (détenteurs de la carte du Pav’) – 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée en ligne, au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. dans la Tour du fer à cheval

Chansons intimistes. Dame Angèle est le projet de deux chanteuses, amies de longue date, compositrices de chansons majoritairement écrites en breton. Deux voix douces et espiègles se confondent dans leurs harmonies, jouent l’une et l’autre de leurs couleurs proches et complémentaires, à travers des chansons personnelles ou des gwerzioù (forme de chant breton) arrangées avec sensibilité.L’univers de ce duo est mêlé de nostalgie, de confidences et de poésie. Dame Angèle incarne une femme qui aurait traversé les âges, marquée par les cycles de la nature et les cycles de la vie, avec un nom choisi en clin d’oeil à la poétesse des années 70 Añjela Duval. Yolaine Delamaire : chant, percussionsEnora De Parscau : chant, percussions, guitare Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2024/