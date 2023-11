Le soñ de l’eau – par Charles Quimbert & François Chapron – Voix Bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 27 janvier 2024, Nantes.

2024-01-27 dans la Tour du fer à cheval

Horaire : 19:00 20:15

Gratuit : non 9 € / réduit 7€ (détenteurs de la carte du Pav’) – 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée en ligne, au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. dans la Tour du fer à cheval

Conversation musicale aquatique. « Le soñ de l’eau » chemine entre chants traditionnels, improvisations, créations électroacoustiques et récits oubliés. Eau des rivières, eau des fontaines mystérieuses, eau qui noie, qui sauve, qui lave, qui manque… Charles Quimbert chante à pleine voix complaintes, dariolages et mélodies ; François Chapron lui répond en jouant de toute la richesse de langages de la contrebasse. À l’écoute des mélodies, savoirs et croyances d’hier, cette création souligne l’importance essentielle de nos souvenirs et de nos émotions pour aborder les questions d’aujourd’hui. N’y aurait-il pas là quelques ressources pour nos lendemains ? Charles Quimbert : chant, récitFrançois Chapron : contrebasse Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2024/