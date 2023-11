NES ? – par Rozenn Talec – Voix Bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 26 janvier 2024, Nantes.

2024-01-26 dans la Tour du fer à cheval

Horaire : 19:00 20:15

Gratuit : non 9 € / réduit 7€ (détenteurs de la carte du Pav’) – 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée en ligne, au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. dans la Tour du fer à cheval

Chant breton théâtral. Au centre de l’espace, une table de couture, de grands rouleaux de papier, une vieille machine à coudre, de l’encre. Le décor accueille la rencontre symbolique entre deux chanteuses à la gémellité troublante, parlant d’émancipation, de création. Rozenn Talec est face à nous et convie, voire convoque, la figure de la chanteuse du début du XXe siècle Filomena Cadoret. C’est un voyage théâtral poétique, sonore et musical délicat que nous proposent Rozenn et sa complice, la pianiste et chanteuse Claire-Rose Barbier. Rozenn Talec : récit et chantClaire-Rose Barbier : interprète, arrangement et composition Durée : 1h15 Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2024/