Green Line Marching Band Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 7 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-07 17:00 –

Gratuit : oui

Cette fanfare, imaginée par le collectif Yodel et qui regroupe la crème des musiciens nantais, a enflammé plus d’une Nuit du VAN grâce à ses enthousiastes covers. Alors prenez date des rendez-vous pour leur déambulation festive et rock : dépoussiérage des classiques chants de Noël garanti ! Samedi 25 novembre 2023 à 17h – Dans les douves du Château des ducs de Bretagne, lors de l’inauguration du Voyage en hiver – Avec la chorale Y Birds x Le Voyage à Nantes et la Green Line Marching Band Déambulations : Dimanches 17 décembre 2023 et 7 janvier 2024 à 17h – Rendez-vous au pont levis du Château – Durée : 1h30Dans le cadre du Voyage en hiver

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/