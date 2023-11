Les Goûters du Voyage Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 23 décembre 2023, Nantes.

2023-12-23

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : non

Les fêtes de fin d’année sous le signe de découvertes culinaires d’autres cultures.En écho à l’exposition Gengis Khan, la cour du Château des ducs de Bretagne accueille les « Goûters du Voyage ». Le principe : proposer à la dégustation gâteaux de fêtes et autres douceurs traditionnelles (ou non) des pays qui constituaient alors l’Empire mongol. L’occasion de découvrir les pâtisseries aussi exotiques que savoureuses d’Afghanistan, de Mongolie, du Daghestan, d’Iran ou d’Ouzbékistan (pays sous réserve), réalisées par des artisans originaires de ces différents pays. Dégustation tous les après-midis des vacances scolaires de 14h à 18h (dernier service à 17h30).Fermé les 24, 25, 31 décembre 2023 et 1er janvier 2024Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/