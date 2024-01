Exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le monde Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 16 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-16 10:00 – 13:15

Gratuit : non Billet d’entrée au Musée d’Histoire de Nantes et exposition temporaire :9 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche, détenteurs du Pass Nantes… Réservation : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition

Après plusieurs années de préparation, cette exposition est la première en France consacrée à l’un des plus grands conquérants de l’Histoire : Gengis Khan. Des plaines de Mongolie à l’extrême sud de la Chine, de l’océan Pacifique aux confins du Moyen-Orient, Gengis Khan et son armée mongole vont édifier, au cours du 13e siècle, un immense empire. À leur apogée, les Mongols contrôlent plus de 22 % des terres du globe, et le petit-fils de Gengis Khan, Kubilaï, grand khan des Mongols, devient aussi empereur de Chine. Il fonde la dynastie Yuan et fixe sa capitale à Dadu (l’actuelle Pékin). Après des années de conquêtes violentes pour instaurer cet empire, l’établissement de la Pax Mongolica permet un épanouissement des relations commerciales, scientifiques et artistiques, entre l’Orient et l’Occident, permettant un temps d’échanges interculturels sans commune mesure. Avec la présentation exceptionnelle d’objets issus des collections nationales de Mongolie, dont un nombre important de trésors nationaux, complétée par l’apport d’objets venant des grands musées français et européens, l’exposition propose de découvrir l’histoire du grand empire de Gengis Khan. L’exposition bénéficie du soutien de l’État de Mongolie par le biais du prêt de collections nationales importantes provenant notamment du nouveau musée national Chinggis Khaan. Elle est organisée sous l’égide des deux présidents des Républiques mongole et française et est reconnue « exposition d’intérêt national » par le ministère de la Culture française. Sous le commissariat scientifique de Jean-Paul Desroches, Marie Favereau et Bertrand Guillet. Exposition du 14 octobre 2023 au 5 mai 2024 :mardi au dimanche de 10h à 18h(samedi 16 décembre 2023 de 10h à 13h15)(dimanches 24 et 31 décembre 2023 de 10h à 16h)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/