Dessins de lumière – Usages de la photographie en Mongolie Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 10 décembre 2023, Nantes.

2023-12-10

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Accès inclus dans le droit d’entrée à l’exposition Gengis Khan. Billet d’entrée au Musée d’Histoire de Nantes et exposition temporaire :9 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche, détenteurs du Pass Nantes… Réservation : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition

Dans le cadre de l’exposition Gengis Khan. Comment les Mongols ont changé le monde. Cette exposition photographique collective apporte une réflexion à la fois novatrice et accessible sur les différentes manières de faire usage de la photographie en Mongolie. Elle réunit plusieurs photographes mongols et français, aussi bien amateurs que professionnels, et se décline en plusieurs volets thématiques, chacun ayant pour objectif de questionner les usages de la photographie dans le cadre de contextes particuliers : les rituels chamaniques, le rapport à la mort et aux défunts, la crise sanitaire (Covid-19), les murs d’images avant et après les réseaux sociaux, le rapport au « chez-soi » des éleveurs nomades. Des textes en français et en mongol accompagnent les différentes sections thématiques. Exposition du 25 novembre au 23 décembre 2023 – Bâtiment des expositions :mardi au dimanche de 10h à 18h Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/