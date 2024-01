Exposition Gengis Khan – Visite Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 9 décembre 2023, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-09 15:00 – 16:30

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 €(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

Visite guidée dans le cadre de l’exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le mondeGengis Khan et ses descendants édifient, au cours du 13e siècle, un immense empire. Après des années de violentes conquêtes, l’instauration de la Pax Mongolica permet l’avènement d’une ère d’échanges interculturels sans commune mesure. La visite s’appuie sur la présentation exceptionnelle d’objets datant du 1er au 14e siècle, dont un nombre important de trésors nationaux, pour conduire les visiteurs des plaines de Mongolie à l’extrême sud de la Chine, de l’océan Pacifique aux confins du Moyen-Orient. Public : adultes, ados à partir de 15 ans Durée : 1h30

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre Ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/