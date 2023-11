A toute volée Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 7 décembre 2023, Nantes.

2023-12-07 dans les douves du Château

Horaire :

Gratuit : oui dans les douves du Château

En partenariat avec l’Abbaye royale de Fontevraud. L’Abbaye royale de Fontevraud, vaisseau de pierre fait de volumes exceptionnels aux proportions monumentales, se trouve être l’une des créations architecturales les plus remarquables du Val de Loire. Surplombant la cité monastique, le clocher fait de tuffeau, de bois et d’ardoises, renferme en son sein l’un des plus remarquable beffrois de bois, daté du 13e siècle. Beffroi qui, depuis bien longtemps, ne laisse plus résonner que le chant des oiseaux. Les six cloches qui se trouvaient à l’origine dans le clocher de l’abbatiale ont été fondues durant la période révolutionnaire. Avec « À toute volée », l’Abbaye royale de Fontevraud se dote de nouvelles cloches afin de retrouver une identité sonore digne de l’ensemble campanaire qui rythmait le quotidien de la vie monastique. Chaque année, une nouvelle cloche est fondue et son décor est réalisé par un artiste. Ces cloches sont avant tout des instruments de musique. Elles sont nées à la fonderie Cornille Havard en Normandie et émettent toutes une note qui leur est propre. Les belles d’airain sont exposées dans les jardins de l’abbaye, permettant au public de les voir de près, de les toucher et même de les faire sonner manuellement afin de prendre la mesure de l’objet et de sa diffusion sonore. Le Voyage en hiver, grâce à ce prêt exceptionnel, les présente dans les douves du Château des ducs de Bretagne. Elles seront activées par la partition sonore de Dominique Blais, « À flot d’airain ». Annonce sonore du temps, toutes les heures, de 9h à 21h. Concertos à 13h13 et à 17h17.Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-en-hiver/