Nocturne au Château : Nuit dans la steppe Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 10 novembre 2023, Nantes.

2023-11-10

Horaire : 18:00 22:00

Gratuit : oui Entrée libre en continu, dans la limite des places disponibles.Dernier accès 30 min. avant la fermeture.

Dans le cadre de l’exposition Gengis Khan – Comment les mongols ont changé le monde Le temps d’une nuit dans la steppe, dans l’écrin des collections présentées dans l’exposition, venez découvrir la magnifique culture nomade mongole à travers des pratiques des plus étonnantes, comme vous ne l’auriez jamais imaginé. Toute la soirée, venez appréhender la soie, la verticalité, le trait, les rimes, les cordes et les harmoniques, ou encore le lait dans tous ses états ! Des spécialistes et des artistes, mongols et français, vous montreront une diversité de traditions emblématiques, à essayer en laissant votre coeur nomadiser à travers les costumes, l’écriture mongole bichig, la peinture, le chant diphonique khöömii, la vièle à tête de cheval morin khuur et la vièle khuuchir, le tir et le jeu d’osselets shagai, une dégustation de tsagaan idee, des produits laitiers des nomades…La lecture de poèmes et de nouvelles ainsi que l’écoute des musiques traditionnelles donneront un écho vibrant aux salles de cette grande exposition.Cette première nuit dans la steppe sera la préfiguration d’un Naadam de printemps, festival populaire et traditionnel qui marque l’été mongol dans les steppes, dans la cour du château qui aura lieu le 20 avril 2024.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/