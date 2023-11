Expression(s) décoloniale(s) #3 – Exposition Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes, 10 août 2023, Nantes.

2023-08-10 Exposition jusqu’au 12 novembre 2023 :du mardi au dimanche de 10h à 18h

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non Billet d’entrée au Musée d’Histoire de Nantes et exposition temporaire :9 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche, détenteurs du Pass Nantes… Réservation : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition Exposition jusqu’au 12 novembre 2023 :du mardi au dimanche de 10h à 18h

Le Château des ducs de Bretagne vous invite à la troisième édition d’ « Expression(s) décoloniale(s) », un événement pour déplacer notre regard en interrogeant nos certitudes, en questionnant nos imaginaires, sur notre histoire coloniale. Pour cette édition, au sein du musée d’histoire de Nantes, une vingtaine d’oeuvres puissantes de Barthélemy Toguo, artiste camerounais de renommée mondiale, et des textes écrits par l’historien camerounais François Wassouni seront présentées. Dans un esprit d’hospitalité, Barthélémy Toguo a souhaité associer cinq artistes à la manifestation. Jean-François Boclé (Martinique), Moreira Chonguiça (Mozambique), Rosana Paulino (Brésil), Monica Toiliye (République démocratique du Congo) et Kara Walker (USA) l’ont ainsi rejoint. Qu’ils soient peintres, vidéastes, sculpteurs, performeurs, ou musiciens, chacun de ces artistes a pris place dans les salles du musée pour résonner avec l’histoire. À travers leurs œuvres, les héritages, les mémoires, les douleurs et les séquelles du passé sont abordés, mais aussi leur dépassement. Commissariat de la manifestation : Krystel Gualdé (directrice scientifique du musée d’histoire de Nantes)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/expositions/expressions-decoloniales-3/