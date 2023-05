Nantes et son Château – Visite guidée adultes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Nantes et son Château – Visite guidée adultes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 27 mai 2023, Nantes. 2023-05-27

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 €(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Visite guidée.La visite permet de découvrir le château et parcourt les salles incontournables du musée d’histoire de Nantes. Adaptée selon la saison, elle porte un regard nouveau sur le monument, en même temps qu’elle dessine un portrait de la ville, au fil de la Loire.Public : adultes, ados à partir de 15 ansDurée : 1h30 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Adresse 4 Place Marc Elder Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 €(tarif visite guidée, comprenant l'entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l'accueil du musée Lieu Ville Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes

Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Nantes et son Château – Visite guidée adultes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes 2023-05-27 was last modified: by Nantes et son Château – Visite guidée adultes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes 27 mai 2023 Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique