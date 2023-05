À l’aventure sur les mers ! – Animation 4/6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 28 avril 2023, Nantes.

2023-04-28

Horaire : 10:45 12:15

Gratuit : non 4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée 4-6 ans

Animation enfants. Au 18e siècle, partir en mer, c’était partir à l’aventure ! Comme les navigateurs des grandes expéditions, les enfants préparent leur voyage et remplissent une mission confiée par un armateur. Il leur faudra éviter pirates, corsaires et flibustières ! Durée : 1h30Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Non prévue pour les groupes constitués (anniversaires, centres de loisirs…), elle est limitée à 4 enfants par réservation.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/