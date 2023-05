La diffusion de l’art bouddhique le long des routes commerciales terrestres et maritimes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 22 avril 2023, Nantes.

2023-04-22

Horaire : 16:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite pour la conférence dans la limite des places disponibles. La conférence sera suivie d’une visite commentée de l’exposition par Osmund Bopearachchi à 18h15 :Tarif plein 12€, tarif réduit 4€Jauge limitée, réservation fortement conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

Conférence. Par Osmund Bopearachchi, directeur de recherche émérite du Centre national de la recherche scientifique (CNRS-ENS. Paris) et un des six auteurs de l’ouvrage de référence sur l’exposition. Il est numismate, historien de l’art et archéologue. Il a été professeur d’art, d’archéologie et de numismatique d’Asie centrale et du Sud à l’Université de Californie, Berkeley, et également professeur invité et membre de l’École doctorale de l’Université Paris-Sorbonne. « Le Bouddha (l’Éveillé) », également connu sous le nom de « Siddhartha Gautama », est né au pays des Sakya, l’une des républiques oligarchiques de l’Inde ancienne, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. De son vivant et un siècle et demi après sa mort, le bouddhisme ne s’est pas répandu en dehors de la moyenne vallée du Gange. Cependant, la conversion de l’empereur Asoka (vers 270-230 avant Jésus-Christ) change radicalement l’histoire du bouddhisme en Inde. La prospérité économique pendant son règne, et après, est principalement liée à l’expansion du commerce vers le reste de l’Asie. Les marchands maritimes et caravaniers étaient aussi les premiers donateurs et les principaux mécènes des établissements bouddhistes. La diffusion du bouddhisme et des iconographies bouddhiques en Asie est étroitement liée à la croissance des réseaux maritimes et terrestres qui ont facilité la circulation des marchands et des moines et enseignants itinérants pratiquant la foi bouddhique. Cette conférence examinera ainsi comment les iconographies bouddhiques se sont développées en incorporant les sentiments et l’esthétique de leurs traditions respectives, tout en stimulant la création de nouvelles formes d’art. Dans le cadre du dernier week-end de l’exposition Inde – Reflets de mondes sacrés

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

