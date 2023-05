Concert de Parveen Sabrina Khan et Ilyas Raphaël Khan Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 22 avril 2023, Nantes.

2023-04-22 Concert debout – dans le bâtiment des expositions.

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 9 € / 5 €Jauge limitée, réservation fortement conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Concert debout – dans le bâtiment des expositions.

Musique classique indienne et beat box. Cette fratrie franco-indienne digne héritière d’une longue lignée musicale du Rajasthan a grandi à Jaipur où elle a reçu l’enseignement intégral de la musique classique indienne. Enseignée dès le plus jeune âge, la musique classique indienne est ainsi transmise depuis plus de 3 000 ans selon les principes ancestraux de la transmission orale : le taleem. Parveen interprète différents courants musicaux laissant une large place à l’improvisation, dont des Maands, chants folkloriques rares du Rajasthan. Ilyas soutient ces improvisations aux tablas et innove par sa pratique du beatbox. Fort de leur double culture, ils offrent un savoureux mélange entre textes lyriques hindoustani et rythmes issus de la musique actuelle occidentale. Durée : 1h15 Dans le cadre du dernier week-end de l’exposition Inde – Reflets de mondes sacrés

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

