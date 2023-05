Lenparrot et Nina Savary – Les Duos Pop & intimes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 13 avril 2023, Nantes.

2023-04-13

Horaire : 19:00

Gratuit : non 13 € / 10 € réduit (allocataires AAH, détenteurs de la Carte blanche, demandeurs d’emploi, moins de 26 ans) Afin de faire de ces concerts des instants uniques et privilégiés, la jauge est limitée à 150 personnes. Réservation fortement conseillée (ouverture de la billetterie le 7 mars 2023) : 0811 46 46 44 ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée.

Les concerts « Les Duos Pop & intimes » ont été imaginés en écho à l’exposition « Rock, une histoire nantaise », présentée du 24 février 2018 au 10 novembre 2019. Deux artistes régionaux sélectionnés pour leurs univers différents par Laurent Charliot, commissaire de l’exposition, s’uniront pour préparer un set inédit. Rock, l’histoire nantaise continue ! Lenparrot : Après avoir passé un an et demi en studio aux côtés d’Antonin Pierre et de Raphaël d’Hervez, le chanteur et claviériste Lenparrot sortait en mars 2020 « Freddie » – premier single annonciateur de « Another Short Album About Love ». Ce disque est le symbole de retrouvailles attendues entre le Nantais et son public. La pandémie en ayant décidé autrement, ce n’est qu’à la faveur d’une poignée de pianos solos et autant de dates en trio que Romain Lallement aura pu défendre ses nouvelles chansons sur scène. Cette collaboration inédite au château avec Nina Savary sera l’occasion de déjà les revisiter. Nina Savary : Nina Savary débute à la Scala de Milan dans « L’Histoire du soldat » à l’âge de 4 ans. Elle grandit dans les coulisses des théâtres, suivant « Le Grand Magic Circus » de ses parents en tournée à travers le monde. Elle joue ensuite dans de nombreux spectacles en France et à l’étranger. Après son premier album de reprises « Tales of Fire », produit par Cheval Fou, en 2013, elle rencontre Emmanuel Mario (Astrobal), avec qui elle collabore sur de nombreux projets. Elle rejoint son groupe Institut, puis apparaît au chant sur les albums de Marker Starling et Laetitia Sadier Source Ensemble. Elle est aussi la voix féminine d’Australasie et de L’Infini, l’Univers et les Mondes d’Astrobal et sort avec lui et Vincent Guyot un EP sous le nom de Vivre ! en 2020.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ http://www.chateaunantes.fr