Histoires de symboles – Animation 7/11 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 11 mars 2023, Nantes.

2023-03-11

Horaire : 14:30

Gratuit : non 4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée

Animation enfants. Pourquoi Ganesh a-t-il une tête d’éléphant ? Pourquoi certains moines indiens portent-ils un masque ? Et pourquoi faut-il frotter le gros ventre des statues du Bouddha ? Après la découverte de l’exposition, les trois grandes religions indiennes n’auront plus de secrets pour les enfants. Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Non prévue pour les groupes constitués (anniversaires, centres de loisirs…), elle est limitée à 4 enfants par réservation. Dans le cadre de l’exposition Inde – Reflets de mondes sacrés

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

