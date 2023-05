Rendez-vous dans les salles – L’Humain d’abord Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 4 mars 2023, Nantes.

2023-03-04 Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 de 10h30 à 16h30

Horaire : 10:30 16:30

Gratuit : non Samedi 4 mars 2023 : en accès libre après acquittement du droit d’entrée du muséeDimanche 5 mars 2023 : gratuit Samedi 4 et dimanche 5 mars 2023 de 10h30 à 16h30

L’équipe de médiation propose des rendez-vous autour des collections du musée en écho à la question des luttes en faveur de l’égalité des droits, fil rouge de la manifestation. De la lutte contre le fascisme à l’engagement contre les inégalités sociales, en passant par les combats des femmes pour la reconnaissance de leurs droits, des figures marquantes de l’histoire nantaise seront mises à l’honneur durant le week-end. Dans le cadre du Temps fort citoyen « L’humain d’abord » (du 3 au 5 mars 2023)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/lhumain-dabord-2/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=7-fvrier&utm_medium=email